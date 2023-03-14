توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد 4 آلاف كرتونة مواد لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة «كتف فى كتف» والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بتنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تُساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق مبادرة «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث تُعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

وأوضح «شعبان»، أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وصولاً إلي المحافظات الحدودية، وذلك من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأهالي بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، لافتاً أن جمعية الأورمان تستهدف توزيع من 350 ألفا إلى 400 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعة المقبلة سيتم تنظيم فعالية كبرى في استاد القاهرة، وسيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستضم الفعالية حضور 60 ألف متطوع لتعبئة كراتين رمضان، وهي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر، مستطردا: «المبادرة من اسمها أن المصريين كتفهم في كتف بعض».