المركز المصري للدراسات: مبادرة «كتف في كتف» تعني إدراك مؤسسات الدولة لدورها الداعم للمواطن

تنطلق احتفالية مبادرة «كتف في كتف» والتي تعد أكبر حدث، وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري باستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين، وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وناقشت ورقة بحثية صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات فلسفة توقيت إعلان مبادرة «كتف في كتف»، واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

التكامل والتضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكدت أن مبادرة «كتف في كتف» إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميًا وتنمويًا، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

الشعور بالمسؤولية من كل المؤسسات

ولفتت إلى أنه جاء مسمى «كتف في كتف» من خلال الشعور بالمسؤولية من جميع المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض: إذ أن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني، متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص لتقديم أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقافًا بجميع محافظات الجمهورية، كما أن للتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني دائمًا دور إيجابي في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من أجل التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.