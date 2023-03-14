النائبة عفاف زهران: مبادرة «كتف في كتف» توزع 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا

قالت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة «كتف في كتف» المقامة برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هي إحدى ثمار العمل الأهلي والتنموي، فهي تعبر عن إدراك المجتمع الأهلي للتحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، كباقي دول العالم، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء وآثارها التضخمية.

بتوزيع 4 ملايين صندوق

وأضافت «زهران»، في تصريحات لها، أن مبادرة «كتف في كتف»، هي المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ العمل الأهلي في مصر التي تقوم بتوزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا، ما يساهم في دعم قطاع عريض من المجتمع المصري وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأشارت إلى أن المبادرة انعكاس حقيقي لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، وعلى الرغم من دورها الملموس في المجتمع خلال السنوات الماضية، وتحقيق تعاون مثمر بين منظمات المجتمع الأهلي، إلا أن الظروف الحالية تعتبر اختبارا لهذا التعاون ما نجح فيه التحالف، بتنظيم والاستعداد لمبادرة «كتف في كتف».

الدولة المصرية حريصة على المواطن

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العمل الأهلي أحد أذرع التنمية لأي دولة، حيث يسهم في الوصول للفئات الأكثر احتياجا على كافة المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وتغطي الفجوة التي قد لا تستطيع مؤسسات الدولة تنميتها، مشيدة بسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للعمل الأهلي في مصر ورعايته له حيث أرسى القاعدة والرؤية لتطويره وتنميته وحث كل مؤسسات الدولة على التعاون، بما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على المواطن المصري خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.