«كتف في كتف» المبادرة الأكبر للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر (فيديو)

عرض برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» فيديو عن مبادرة «كتف في كتف» والتي تعتبر الأكبر للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

المبادرة تستهدف تقديم 4 ملايين كرتونة للمواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا

وانطلقت مبادرة «كتف في كتف» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية وتستهدف تقديم 4 مليون كرتونة للمواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وذلك قبيل انطلاق شهر رمضان المبارك.

ويستفيد من هذه المبادرة 25 مليون مواطن وتحوي الكرتونة مواد غذائية تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد طوال شهر رمضان.

ومن المقرر أن تنطلق احتفالية اطلاق مبادرة «كتف في كتف» يوم الجمعة 17 مارس باستاد القاهرة الدولي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 50 ألف متطوع.