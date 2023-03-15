بنك الطعام: يوم 17 مارس سيكون تتويجا لعمل مبادرة كتف في كتف

أكد أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، أن مبادرة «كتف في كتف» بدأت في محافظة جنوب سيناء يوم 5 مارس وفي يوم 10 مارس شاركت المبادرة في 16 محافظة من خلال المتطوعين المشاركين في جمعيات التحالف الوطني، لافتًا إلى أنهم انتهوا من تعبئة الكراتين وجارٍ توزيعها، معتبرًا أن عملهم سيتوج يوم 17 مارس في استاد القاهرة.

توزيع وجبات ساخنة على الأسر في البيوت

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن بنك الطعام اعتاد التداخل مع الأسر الأولى بالرعاية في رمضان بكل محافظات مصر، مؤكدًا تواجدهم في 27 محافظة بكراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار، مشيرًا لوجود مطابخ في المحافظات وتقوم بتوزيع وجبات ساخنة على الأسر في البيوت.

بنك الطعام متواجد بأشكال مختلفة في رمضان

وأضاف أنهم يجهزون مكانا من أجل تناول الإفطار بشكل لائق ومحترم بخلاف الأسر التي يرسلوا لها الوجبات حتى باب المنزل، مشددًا على تواجدهم بأشكال مختلفة خلال شهر رمضان ومنها توزيع وجبات إفطار على الصائمين في الشارع.