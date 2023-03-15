العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين في مداهمات شمال بغداد

أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة إرهابيين خلال مداهمات لوكر في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال «رسول»، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن القوات الأمنية تمكنت من تنفيذ مداهمة لإحدى الأوكار الإرهابية في قضاء الطارمية شمال بغداد، موضحا أن المداهمات الأمنية أدت لمقتل ثلاثة إرهابيين.

إصابة عنصر أمني بإصابة خطيرة

وأضاف أنه خلال المداهمة حدث اشتباك مع العناصر الإرهابية؛ ما أدى إلى إصابة عنصر أمني بإصابة خطيرة.

وأوضح أن العملية جاءت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية.