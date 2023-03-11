«ميقاتي» يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، هاتفيا اليوم السبت، مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وجدد ميقاتي دعوة نظيره العراقي لزيارة لبنان، وتم الاتفاق على إتمام الزيارة قريبا.

ميقاتي يعد لعدم تكرار أزمة الطلاب العراقيين

وتطرق الجانبان إلى موضوع الطلاب العراقيين في لبنان؛ حيث جدد ميقاتي الحرص على معالجة ملفاتهم بأسرع وقت وفق القوانين النافذة، واعدا بعدم تكرار الالتباسات التي حصلت معهم أخيرا.