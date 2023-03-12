العراق يسترد قطعة أثرية من الولايات المتحدة عمرها 2700 عام

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العراق استرد قطعة أثرية مهمة من الولايات المتحدة، ويعود تاريخ هذه القطعة إلى 2700 عام، ويعتقد أنها سرقت خلال الأوضاع في العراق في 2003، ونهبت من المتحف العراقي، وأيضا أعادت الولايات المتحدة 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة ليس فقط العراق وإنما في الدول الأخرى.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلامية ليلاس كفوزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القطعة مصنوعة من العاج المجسم، وكانت تعرض في أتلانتا وكشف العلماء أن هذه القطعة نهبت من المتحف العراقي في بغداد عم 2003، وفي التحقيقات يعتقدون أنها القطعة الأولى التي سرقت من بغداد ولها أهمية كبيرة في البلاد.

وتابعت: «يعتقدون أيضا أن المتحف الذي وجدت فيه اشترى القطعة الأثرية عام 2006 بناء على معلومات وتعود أهمية هذه القطعة لرمزيتها وأنها تمثل حقبة زمنية مفقودة من التاريخ العراقي، وكذلك يظهر التطور الذي تعيشه الحضارات العراقية العربية، وتشكل نقلة نوعية وهي قطعة لها مكانتها لذلك فهي تشكل أهمية كبيرة للشعب العراقي».

العراق يبحث عن آثاره المهربة

واستطردت: «منذ فترة طويلة يبحث العراق عن آثاره المهربة، وكذلك وقع عدة اتفاقات دولية لإعادة الآثار المنهوبة في 2003، واسترجع العراق الآلاف من القطع الأثرية ولا زال يبحث عن قطع أخرى».