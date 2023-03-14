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العراق يتسلم رفات 3 شهداء من ضحايا الحرب مع إيران

كتب:

أ ش أ
04:11 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
الجيش العراقي

الجيش العراقي

العراق يتسلم رفات 3 شهداء من ضحايا الحرب مع إيران

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أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، تسلم العراق رفات 3 شهداء من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية عبر منفذ الشلامجة الحدودي، تحت إشراف ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية بالعراق.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنّه وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران لعام 2008، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى (1980- 1988)، تسلم الجانب العراقي من الجانب الإيراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي رفات 3 من الشهداء العراقيين.

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