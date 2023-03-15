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الإحصاء السعودي: ارتفاع التضخم السنوي في المملكة بنسبة 3.0% في فبراير

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أ ش أ
09:53 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
السعودية

السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، اليوم، ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 3.0% في فبراير الماضي مقارنة بنظيره من العام الماضي، وذكرت الهيئة في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، أنّ أسعار الجملة في المملكة ارتفعت أيضا بنسبة 2.7% لشهر فبراير.

الاقتصاد السعودي سجل أسرع وتيرة نمو منذ نحو 11 عاما

يذكر أنّ الاقتصاد السعودي سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال 2022 معدل نمو قدره 8.7%، ما يعني تسجيل أعلى نمو في منظومة دول مجموعة العشرين.

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بقلم أ ش أ