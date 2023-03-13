بري يبحث مع سفير السعودية الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع سفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

مرحلة مهمة في لبنان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

وأكد البخاري أن المرحلة الراهنة تستوجب الاحتكام أكثر من أي وقت مضى إلى الكلمة الطيبة والرهان دائمًا على الإرادات الخيرة.