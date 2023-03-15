هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحصل على شهادة «الأيزو»

استطاعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتياز عملية المراجعة الخارجية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt) والتي قيمت نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة وقياس مدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015).

إنجازات هيئة الرقابة النووية

وأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان إلى أنَّ حصولها على شهادة الأيزو 9001:2015 كإنجازٍ جديد يُضاف إلى إنجازات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث إن مواصفة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015 أحد الركائز الرئيسية لتكوين نظام الإدارة المتكامل.

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة، إذ أعدوا المراجعة على نظام إدارة الجودة لجميع العمليات الرئيسية والداعمة بجميع قطاعات وإدارات الهيئة وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق و فريق عمل الإدارة.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة قد ترأس الاجتماع الافتتاحي وكذلك الاجتماع الختامي مع المراجعين الخارجيين، مؤكدا أهمية تطبيق نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني بما يضمن تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي بكفاءة وفاعلية واستمرارية.

أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وضعت استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها إنشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية.

ووجه الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الشكر إلى فريق عمل الهيئة وإدارة الجودة والتدقيق بالهيئة، على جهودهم والتزامهم بأفضل المعايير العالمية لتنفيذ دور الهيئة الرقابي على أكمل وجه.