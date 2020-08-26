الرقابة النووية: ترخيص إنشاء الوحدة الأولى بالضبعة في 2021

قال الدكتور كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والرئيس السابق لهيئة الأمان النووي، إنه من المتوقع إصدار ترخيص إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الطاقة النووية الضبعة من الهيئة في النصف الثاني من العام المقبل، لافتا إلى أن الهيئة أجرت اختبارات عديدة للموقع للتأكد من ملاءمته لإنشاء المحطة النووية تضمنت إجراء اختبارات الأثر البيئى للتأكد من عدم وجود أضرار على البيئة المحيطة والمواطنين والوثائق الخاصة بالتقرير المبدئى ستتم دراستها ومراجعتها للتأكد من دقتها ومطابقتها لمعايير الأمان النووى وبعد ذلك يتم إعطاء الترخيص بالإنشاء.

وأكد الأدهم أن مصر تعطى الأولوية لمعدل الأمان بالمحطة والتأكد من توافر كل عناصر الحماية اللازمة قبل الإنشاء وأثناء التنفيذ وفى مراحل تشغيلها فيما بعد.

من جانبها قالت شركة "روساتوم" الروسية إن الترخيص ببناء أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر والتي تنفذها الشركة سوف يصدر في النصف الثاني من العام المقبل.

الجدير بالذكر أن روسيا ومصر وقعتا اتفاقية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة في نوفمبر 2015 وسيتم بناء المنشأة التي تتكون من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها بالقرب من مدينة العلمين على الساحل الشمالي على بعد 3.5 كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في عام 2026.

وستضم محطة "الضبعة" للطاقة النووية 4 وحدات طاقة كل منها بقدرة 1200 ميجاواط وسيعتمد نشاط هذه المحطة على المفاعلات النووية الروسية المتقدمة من نوع "في.في.أيه.إر -1200" وهي من الجيل "3+"، والتي تقابل أعلى المعايير المعروفة باسم "ما بعد فوكوشيما".