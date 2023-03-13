جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو «9001 – 2015»

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، عن توصية شركة (إيه جي إيه) الجهة المانحة لشهادة الجودة، بتجديد شهادة الأيزو9001-2015 الحاصل عليها النظام الإداري للجامعة، ومنح الجامعة شهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001-2018، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفة القياسية من الشركة المانحة للشهادة.

أول جامعة حكومية تحقق هذا الإنجاز

وقال الدكتور جمال سوسة، إن التوصية بتجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015، وحصول الجامعة على شهادة النظام المتكامل للجودة للسلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018، كأول جامعة حكومية تحقق هذا الإنجاز، يؤكد تميزها في تطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية، موضحاً أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبي الجامعة ومتلقي الخدمة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة بهذه المناسبة، مؤكداً أن هذا النجاح جاء انعكاساً للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

اجتياز المراجعة السنوية للمرة الثالثة

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، إن المساهمة الفعالة في اجتياز المراجعة السنوية للمرة الثالثة على التوالي أيزو 900-2015 والحصول على شهادة النظام المتكامل للجودة للسلامة والصحة المهنية أيزو 45001 لسنة 2018، تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة، متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية، كما أكد على الاستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

يذكر أن فريق المراجعين لمؤسسةAGA الجهة المانحة لشهادات الأيزو، قاموا بإجراء عمليات المراجعة الخارجية للنظام الإداري بالجامعة للوقوف على مدى تطبيق إجراءات نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية على مدار يومي الأحد والاثنين 12 و13 مارس.