مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وقع الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سامي شعبان عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مذكرة تفاهم بين الجانبين في عدد من الجوانب البحثية والتعليمية والأكاديمية والفنية والتطبيقية والمعرفية.

جامعة عين شمس

وفي كلمته ثمّن "صالح" التعاون بين الجانبين، خاصة أن الهيئة لها دور رائد في مستقبل الوطن، مؤكدا أن جامعة عين شمس منفتحة على كافة الهيئات والمؤسسات داخل مصر وخارجها بما يخدم الأهداف الاستراتيجية، كما استعرض عددًا من الكيانات الجديدة التي أنشأتها الجامعة مؤخرًا من بينها مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات و مركز الإبتكار وريادة الأعمال، وغيرها من الكيانات الواعدة التي تواكب متطلبات العصر الراهن.

التعليم العالي

يهدف التعاون بين الجانبين إلى تسويق أهداف وآليات عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لدى المجتمع الطلابي والأكاديمي؛ لزيادة المعرفة والوعي والاستفادة من خبرات بناء القدرات الفنية والإدارية، وذلك من خلال عمل زيارات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ للتعرف على نظام عملها ومعاملها وإمكانياتها، وهو ما يعرف بنظام الاستكشاف Observership.

ويهدف الاتفاق إلى تعاون الطرفان في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل بما يحقق المنفعة المتبادلة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، والتحول الرقمي في عمليات التدريب الفني والإداري وإدارة المعرفة المؤسسية ونظم الإدارة المتكاملة، وكذلك الاستفادة من خبرات الجامعة في المجالات البيئية والتقنية والقانونية والعلوم الإنسانية، إلى جانب تعاون الجانبين في نقل المعرفة للجهات الوطنية وفقا للحاجة وبما يتفق مع إمكانات كل طرف وبما يدعم أهداف الاستدامة.

ورش عمل لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم النووية

وتضمن الاتفاق الاستعانة بخبراء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لمراجعة محتويات ماجستير الفيزياء والكيمياء النووية والبكالوريوس في التخصصات ذات الصلة، بما يتواكب مع سوق العمل، بالإضافة إلى اشتراك خبراء الهيئة في إعطاء ورش عمل لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم النووية، مع إتاحة بعض أجهزة الهيئة لباحثي جامعة عين شمس ومشاركة النتائج البحثية بين الجانبين.

كما اتفق الطرفان على تطبيق المخرجات الأكاديمية للبرامج ذات الصلة بالعلوم النووية، بهدف تحقيق المنفعة المثلى من المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية التي تشرف عليها الهيئة، حيث يتعاون الجانبان في إطار البرمجيات الهندسية والأكواد الخاصة بالعلوم النووية.