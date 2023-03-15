3 أطفال يتسببون في توقف حركة القطارات بإيطاليا.. «صورة سيلفي»

أعلنت شرطة السكك الحديدية بمدينة بولونيا في إيطاليا، خلال الساعات الماضية، توقف حركة القطارات بعد عزم 3 أطفال على التقاط بعض الصور «السيلفي»، على أحد قضبان السكك الحديدية بالمدينة، وذلك من خلال مراقبة كاميرات الفيديو بالمنطقة.

وقف حركة القطارات بسبب «سيلفي» في إيطاليا

وأبلغ أحد المارة شرطة السكك الحديدية بالقرب من شارع ديل تريومفيراتو، عند مفترق طرق سانتا فيولا بمدينة بولونيا، عن 3 أطفال يبلغون من العمر 12 عامًا، وهم يمزحون بالتقاط الصور «السيلفي»، على أحد قضبان السكك الحديدية، ما دفع قوات الشرطة إلى إعلان توقف حركة القطارات والمرور على الفور خوفا على سلامتهم، وأمرت بمراقبة الكاميرات وإرسال دوريات إلى مكان الحادث.

«سيلفي» القطر

وبحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، صرح المُبلغ ويدعيى «بولفير»، أن 3 اطفال كانوا ينتظرون القطار من أجل التقاط الصور «السيلفي» معه بكل شجاعة دون خوف، وبمجرد أن رأوا قوات الشرطة التي وصلت على الفور، فقدوا أثرهم، وهربوا سيرًا على الأقدام وانقسموا حتى لا يتم استيقافهم.

ومن ناحية أخرى، قال الاتحاد الإيطالي الموحد لرجال الشرطة، أنه لن يستسلم حتى يجد هؤلاء الأطفال لإخبارهم بالمخاطر الجسيمة التي قد يتسببون بها، وتوعية أسرهم بضرورة الحفاظ على سلامة أبنائهم.

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يذكر أنه في يناير 2018، نجا شاب من الموت بأعجوبة في الهند، وذلك بعد أن التقط مقطع فيديو «سيلفي»، على أحد قضبان السكك الحديدية في حيدر آباد، حيث توجه الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما إلى أحد حواف السكك الحديدية بالمدينة، في انتظار قدوم القطار من أجل التقاط الفيديو معه، ولكن حدث ما لا يتوقعه أحد، فاصدم القطار به بشكل عنيف، ومن حسن حظه، كتب له عمر جديد بعد أن ارتمى على الأرض بعيدا عن السكة.