الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف إيطاليا الداعمة لتحقيق السلام

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، مساء اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والوفد المرافق له.

تعميق العلاقات بين فلسطين وإيطاليا

وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، مُثمنًا مواقف إيطاليا الداعمة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، وما تقدمه من دعم تنموي ولبناء المؤسسات والقدرات الفلسطينية. وأطلع أبو مازن الضيف الإيطالي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية الالتزام باحترام الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وبوقف الأعمال أحادية الجانب.

دعم إيطاليا لفلسطين

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، دعم بلاده لتحقيق السلام وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

حضور اللقاء

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطيني الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومستشاره القانوني علي مهنا.