حركة محليات محدودة في كفر الشيخ تشمل منصب السكرتير المساعد

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تكليفات جديدة شملت منصب السكرتير المساعد، ورئيس مركز مدينة فوه، ورئيس مدينة البرلس، إضافة لنواب رئيس مركز ومدينة الرياض.

أسماء المكلفين

وتضمنت الحركة تكليف اللواء عبد الغفار الديب، سكرتيرًا مساعدًا، ووائل فرج، رئيسًا لمركز ومدينة فوه، وسليم محمد أبو شريف، رئيسًا لمدينة البرلس.

كما تضمنت الحركة، تكليف مصطفى مسعد غازي، نائبًا لقرى شرق الرياض، ومحمد عبد الله عبد الجواد، نائبًا لقرى غرب الرياض، وصبحي محمد عبد الوهاب، نائبًا للإزالات والإشغالات، ووائل محمد عبد الرؤوف، نائبًا للنظافة والتجميل.

وشملت الحركة تكليف أحمد محمد بسيوني، رئيسًا لقرية الرصيف، وعبد الجواد عوض عبد اللطيف، رئيسًا لقرية أبو ريا، وعلاء شهدي إسماعيل، رئيسًا لقرية الرغامة، وعمرو السيد زين الدين، رئيسًا لقرية الوزارية، وإيمان حسني شمس الدين، رئيسًا لقرية الفيروز، ومحمد زكريا محيي الدين، رئيسًا لقرية المجد 55.

كما شملت الحركة تكليف كلا من: نهاد فتوح محمد، رئيسًا لقرية الحصفة، ونورا كمال عطية، رئيسًا لقرية الضبعة، وفاطمة أحمد حامد، رئيسًا لقرية أبو مصطفى، وياسمين عزت بدوي، رئيسًا لقرية العباسية، وعبير رفعت عبد الجواد، رئيسًا لقرية البرية، ووليد خيري حسين عبد المعطي، رئيسًا لقرية أم سن، وسوريا محمد عبد اللطيف، رئيسًا لقرية بقلولة.

الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والديوان العام، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.