فوز 8 طلاب من كفر الشيخ بالمراكز الأولى في مسابقة «آيسف للعلوم والهندسة»

حصد 8 طلاب من أبناء محافظة كفر الشيخ، 8 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة آيسف التي شهدتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب الحاصلين على 8 مراكز على مستوى الجمهورية فىي مسابقة آيسف التي شهدتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موجهاً التحية للطلاب وأسرهم ومشرفيهم، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

بناء الشخصية المصرية

وأكد المحافظ أنَّ القيادة السياسية تبذل جهودًا مستمرة لبناء الشخصية المصرية، وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع مبتكر مواكب للتكنولوجيا مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الدولة تُعزز سُبل البحث العلمي سعيًا وراء مستقبل أفضل.

أسماء الحاصلين على 8 مراكز في مسابقة آيسف

وبحسب ما ذكره محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان له، فإن مديرية التربية والتعليم، حصدت العديد من الجوائز منها، جائزة أفضل منسق للعام الثانى على التوالي، لأحمد توفيق غازي، وجائزة أفضل فريق عمل آيسف كفر الشيخ، كما حصلت نور أحمد درويش، ومنة الله محمد دهب، على الجائزة الكبرى في الهندسة الطبية الحيوية والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت نيرة محمد الزناتى، وياسمين إبراهيم محمود، على المركز الأول جمهوري في مجال الطاقة الفيزيائية.

كما حصلت آلاء مصطفى سعيد، وملك أيوب أحمد، على المركز الأول جمهوريا في مجال الأنظمة المدمجة، وحصلت روان علاء جودة، وسجى حسن محمد، على المركز الثاني جمهورياً فى مجال الكيمياء، كما حصلت ملك محمود رمضان، ومحمد السيد عبد السميع، علي المركز الثانى جمهورياً فى مجال الهندسة الطبية الحيوية، وآدم محمود رمضان، على جائزة خاصة عن أفضل عرض تحت السن.

جاء ذلك، بحضور وائل الحداد، مدير المركز، وأحمد توفيق، المنسق العام لآيسيف بمحافظة كفر الشيخ، والمشرفين.