جولة مفاجئة لوكيل «صحة كفر الشيخ» بعدد من المنشآت الصحية بالرياض

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المنشآت الصحية بمدينة الرياض، وذلك برفقة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وحسن يوسف المصرى، عضو المكتب الفنى بالمديرية، ومدير المستشفي، ونائبه، ورؤساء الأقسام، ومدير الإدارة، ومديري الأقسام بالرياض.

وبدأت جولة وكيل الوزارة، بتفقد المركز الطبي بالرياض، ومتابعة سير العمل، ومدى رضاء المواطنين عن مستوي الخدمة المقدمة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تحول بين المريض والخدمة المقدمة إليه، لحين الانتهاء من تسليم مستشفى الرياض المركزي، واستئناف العمل بها.

المرور على مستشفى الرياض

كما قامت وكيل وزارة الصحة، بالمرور على مستشفى الرياض، ومتابعة سير عمل الإنشاءات مع المهندسين المسئولين عن الموقع، وتم التنبيه على متابعة تسليم كروكي المعماري الخاص بالمستشفى من الوزارة لمتابعة استئناف الأعمال بها.

وقامت وكيل صحة كفر الشيخ، بالمرور على وحدة العباسية، ومتابعة سير العمل بالوحدة ضمن 11 منشأة تطوير، وتم التوجيه بضرورة إسراع وتيرة العمل في زيادة عمل ملفات طب الأسرة، ومتابعة انتظام الأخصائيين بالعمل في الوحدة وفق النوبتجيات المحددة، والتنسيق المستمر بين مدير مستشفى الرياض ومدير الإدارة الصحية بالرياض.

الانتهاء من التجهيزات لنقل وحدة الغسيل الكلوي

كما قامت وزارة الصحة، بالمرور على وحدة الثابت بالرياض لمتابعة الانتهاء من التجهيزات لنقل وحدة الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى الرياض بها، وتم التوجيه بالالتزام بالاستخدام الأمثل للمكان وفق المصادر المتاحة بصفة مؤقتة لحين استلام مستشفى الرياض المركزي، واستئناف تقديم الخدمات الطبية بها.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار وحدة الثابت لنقل وحدة الغسيل الكلوي بها للتخفيف عن المواطنين من الانتقال خارج مركز الرياض، وتوفير الوقت والجهد ومعاناة الطريق.