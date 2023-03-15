بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بالرياض في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرارًا بشأن إجراء حركة تنقلات جديدة بين رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز الرياض.

أسماء المكلفين

وشمل قرار المحافظ الجديد تكليف كل من، محمد زكريا محي الدين، رئيسًا لقرية المجد 55، ونهاد فتوح محمود، رئيسًا لقرية الحصفة، ونورا كمال عطية، رئيسًا لقرية الضبغة، وفاطمة أحمد محمد، رئيسًا لقرية أبو مصطفى، وياسمين عزت بدوي، رئيسًا لقرية العباسية، وعبير رفعت عبد الجواد محمد، رئيسًا لقرية البرية، ووليد خيري حسين عبد المعطي، رئيسًا لقرية أم سن، وسوريا عبد الله عبد اللطيف، رئيسًا لقرية بقلولة.

كما تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، نقل هاني عبد الجميل منصور، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول علي ذات المستوى الوظيفي، ونقل محمد رضا محمد سليمان، للعمل بالوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي علي ذات المستوى الوظيفي، وإنهاء تكليف جيهان عبد الحميد حسين، من العمل رئيسًا لقرية المجد 55 وعودتها إلي عملها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض.

الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدات المحلية القروية بمركز الرياض، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.