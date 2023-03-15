رئيس «النصر للكيماويات» يهدي الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله

قدّم اللواء الدكتور إيهاب عبدالسميع حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، هدية تذكارية «كتاب الله» للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون خير حافظا له، باسم رجال شركة النصر.

وجاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.