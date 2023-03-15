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السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «قلاع إنتاجية» خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة

كتب:

هاجر عمر
10:39 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
جانب من الفيلم التسجيلي قلاع إنتاجية

جانب من الفيلم التسجيلي قلاع إنتاجية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا قصيرًا بعنوان «قلاع إنتاجية»، خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، الذي تناول رؤية مصر الاستراتيجية التي تستهدف الحفاظ على سلامة وجودة الممنتجات الزراعية، وملايين الفدادين الزراعية التي نتجت عن ثورة مصر الخضراء، من الفرافرة وشرق العوينات، ومن محور الضبعة لتوشكى الخير، وغيرها من المشروعات القومية التي تواكب روح العصر.

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