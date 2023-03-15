وزير الزراعة: زيادة 4 ملايين فدان في الرقعة الزراعية بمصر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن بعض الدول فرضت قيودا على تداول واستهلاك السلع الغذائية، لافتا إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة تمثلت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة واستصلاح الأراضي والتي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان تقريبا، ويضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي الذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي.

وأوضح «القصير»، خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، تضمن أيضا تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية مع الاتجاه نحو التوسع في إنتاج الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعددًا من الوزراء والمسؤولين.