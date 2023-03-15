بدء تنفيذ قرار رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر «إنستا باي»

بدأ اليوم مستخدمو شبكة «إنستا باي» الذي تتيح للمستخدمين الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم البنكية وتحويل الأموال لحظياً، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري الخاص بتعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وقرر المركزي المصري في وقت سابق بتعديل الحد الأقصى لقيمة المعاملة على «إنستا باي»، موضحا انه سيتم رفع الحد الأقصى للمعاملات لتكون 70 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومي للمعاملات 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه.

رفع الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات إلى 400 ألف

وبجانب ذلك تم تعديل الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية على «إنستا باي» وذلك برفع الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات إلى 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

ويأتي قرار المركزي المصري بزيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، في إطار خطة تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنوات الدفع الإلكترونية.

تعزيز التحول إلى تحقيـق الشـمول المالي

كما يهدف إلى تعزيز التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحقيـق الشـمول المالي، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والتيسير على المواطنين.