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«المركزي» يعدّل الحدود القصوى للمعاملات عبر «إنستا باي»: 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه

كتب:

منى صلاح
12:40 م | الخميس 09 مارس 2023
تعاملات نقدية - تعبيرية

تعاملات نقدية - تعبيرية

أعلن البنك المركزي المصري، تعديل الحدود القصوى للمعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي»، ليصبح الحد الأقصى لقيمة المعاملة 70 ألف جنيه بدلا من 50 ألفا، ويصبح الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 120 ألف جنيه بدلا من 60 ألفا، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف، وذلك اعتبارا من 15 مارس الحالي.

وخاطب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في كتاب دوري، البنوك العاملة في السوق المحلية، قائلا إنّ القرار يأتي في ظل تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم عبر المنظومة، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلالها، لاستيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

 

 

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.