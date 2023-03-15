المخرج كوينتن تارانتينو يكشف عن تفاصيل فيلمه الأخير «The Movie Critic»

يستعد المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو لتقديم الفيلم العاشر والأخير في مسيرته الإخراجية، واختار للفيلم اسم «The Movie Critic»، والذي يستند إلى حياة الناقدة السينمائية الشهيرة بولين كايل، ومن المتوقع بدء تصويره في خريف 2023، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن تفاصيل الفيلم الأخيرة لـ تارانتينو، ولكن قال أحد المطلعين إنّ أحداث «The Movie Critic» تدور في لوس أنجلوس في السبعينات من القرن الماضي، حول الناقدة السينمائية بولين كايل، والتي كانت شديدة التأثير على صناعة الأفلام في ذلك الوقت، وعرفت بالتصادم مع الصحافة وصانعي الأفلام على حد سواء، وكانت مستشارة سابقة لشركة «باراماونت» في السبعينيات، كما أنها عملت عن كثب مع وارن بيتي، بالإضافة إلى كونها رائدة لحركة نيو هوليوود، ولعبت دورًا مهمًا في إلهام صانعي الأفلام البارزين بما في ذلك ويس أندرسون وكوينتن تارانتينو.

كوينتن تارانتينو: أريد التقاعد وأنا في قمة مستواي

وسبق وأوضح تارانتينو في تصريحات سابقة، أنّ فيلمه القادم هو الأخير، «أريد التقاعد وأنا في قمة مستواي، العمل لمدة 30 عامًا في إنتاج العديد من الأفلام، قد لا يكون بنفس عدد الأفلام التي قدمها الآخرون، ولكنها كانت حياة مهنية طويلة قدمت فيها كل ما لدي».

ويعتبر الفيلم الجديد هو العمل الثاني الذي يلقي الضوء على صناعة السينما في هوليوود بعد فيلم «Once Upon a Time in Hollywood»، إنتاج عام 2019، والذي ترشح لـ 10 جوائز أوسكار حصل على جائزتي أفضل ممثل مساعد لـ براد بيت، وأفضل تصميم إنتاج.