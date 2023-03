نجوم هوليوود يتوافدون على السجادة الذهبية لحفل جوائز أوسكار 2023

بدأ نجوم هوليوود في التوافد على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز أوسكار 2023، المقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بعد قليل، ومن بينهم برندان فريزر المرشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «The Whale»، وجيمي لي كورتيس المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، والتي حضرت برفقة زوجها كريستوفر جيست.

وتتسع قائمة الحضور لتشمل الموسيقية ديان وارن التي سيتم تكريمها بجائزة أوسكار الفخرية بجانب ترشيحها لجائزة أفضل أغنية، بالإضافة إلى مونيكا باربارو، أريانا ديبوز، سيجورني ويفر، فانيسا هادجنز، وكانت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي من ضمن حضور حفل جوائز أوسكار في نسختها الـ 95، حيث ظهرت بفستان فضي لامع على سجادة الحفل، وفقا لما نشره موقع فارايتي.

تروي كوتسور يقدم جائزة أفضل ممثلة مساعدة في أوسكار 2023

كما حضر الممثل الحائز على جائزة أفضل ممثل العام الماضي تروي كوتسور، برفقته زوجته، دين براي، حيث من المقرر أن يقدم جائزة أفضل ممثلة مساعدة خلال الحفل، المرشح لها كلا من أنجيلا باسيت عن «Black Panther: Wakanda Forever»، هونج تشاو عن «The Whale»، كيري كوندون عن «The Banshees of Inisherin»، جيمي لي كورتيس عن «Everything Everywhere All at Once» وستيفاني هسو عن دورها في الفيلم نفسه.