كوينتن تارانتينو: أفضل الاعتزال في القمة.. وفيلمي القادم هو الأخير

بدأ المخرج الأمريكي الشهير كوينتن تارانتينو الترويج لروايته بعنوان «Once Upon a Time in Hollywood»، التي تحمل اسم آخر أفلامه السينمائية إنتاج عام 2019، من بطولة براد بيت وليوناردو ديكابريو، وذلك خلال لقائه في البرنامج الحواري «Real Time With Bill Maher» الذي يقدمه بيل ماهر.

وأكد المخرج الأمريكي أنه يعتزم التقاعد بعد إنتاج فيلم آخر، موضحا: «بمجرد وصولك إلى القمة، فإن الخيار الوحيد هو النزول، أريد التقاعد وأنا في قمة مستواي، لأني أعرف تاريخ الأفلام، من هنا إلى النهاية لا يتحسن المخرجون»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف: «العمل لمدة 30 عامًا في إنتاج العديد من الأفلام، قد لا يكون بنفس عدد الأفلام التي قدمها الآخرون، ولكنها كانت حياة مهنية طويلة قدمت فيها كل ما لدي».

ومن جانبه، تساءل المقدم بيل ماهر، لو تمكن تارانتينوا من إعادة تقديم فيلم «Reservoir Dogs»، الذي قدمه للمرة الأولى عام 1992، واعترف المخرج أنه بالفعل فكر في ذلك ليكون فيلمه الأخير، ولكنه وضع الفكرة جانبا، قائلا: «لن أفعل ذلك».

ومن المقرر أن تصدر الرواية الأولى للمخرج السينمائي الشهير في 29 يونيو الجاري، وقال تارانتينو في بيان صحفي، «أنا فخور بإعلان تحويل ذات مرة في هوليوود إلى رواية، يسعدني أيضًا استكشاف شخصياتي وعالمهم في محاولة أدبية نأمل تعكس نظيرتها السينمائية»، ووصفها بأنها «إعادة تفكير كاملة في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار».

وأضاف: «كنت الراوي لمدة خمس سنوات، لذلك كان هناك الكثير من الأشياء التي كتبتها واستكشفت أنني لم أقم بكتابتها مطلقًا، ولكن الفيلم كان تنويريا جعلني أفهم الشخصيات وأتعلم أشياء عنها، لقد كانت الرواية إعادة تفكير كاملة في القصة بأكملها وليس مجرد صياغة المشاهد التي تمت إزالتها في المونتاج، حيث أجريت الكثير من البحث».