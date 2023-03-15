هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة عالمية لتنمية مهارات الصيادلة

شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور لويز أروسمينا، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة لشركة جلاكسو سميثكلاين العالمية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الدواء المصرية وشركة جلاكسو سميثكلاين مصر للأدوية، اليوم، بهدف تنمية مهارات الصيادلة، والعاملين بمجالات عمل الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية.

قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ومن جانب شركة جلاكسو سميثكلاين مصر الدكتور محمد الضبابي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للعمل على تحقيق التميز المؤسسي، والعمل على تنمية القدرات، وإطلاع العاملين على كافة المستجدات العالمية في مختلف المجالات ذات الصلة بمجال عمل الهيئة، وذلك وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».