سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وما سجلته عمليات البيع والشراء للعملة الأمريكية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتقدم بوابة «الوطن» سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك داخل القطاع المصرفي، وفق ما جاء في المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك في تداولات اليوم الصباحية.

سعر الدولار في البنك المركزي

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

- كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.