المكتب الثقافي بلندن ينظم ندوة وحفل توقيع كتاب «ليلة في قصر كليوباترا»

نظم المكتـب الثقافي والتعليمي المصري في لندن ندوة ثقافية تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وحفل توقيع كتاب «ليلة في قصر كليوباترا تستحقي تكوني ملكة»، للكاتبة المصرية أميرة داوود، وأدارت الندوة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رشا كمال بالحضور، مؤكدة أهمية الأدب ودوره في تشكيل المجتمع، نظرًا لكون الأدب جزءًا لا يتجزأ من تراثنا الثقافي وله تأثير كبير على مجتمعنا عبر التاريخ، وأن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ليس مجرد احتفال مهم، ولكنه يمثل فرصة للاحتفال بهذا التراث وتعزيزًا لأهمية القراءة ومحو الأمية في مجتمعنا.

وسائل التواصل الاجتماعي تهيمن على حياتنا

وأوضحت في بيان صحفي، أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تهيمن على حياتنا، الأمر الذي يتطلب تعزيز حب القراءة أكثر من أي وقت مضى، مضيفة أن الأدب ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، ولكنه أيضًا وسيلة لتحسين القدرات المعرفية، مثل التركيز والإبداع والتفكير النقدي، كما يلهم الأدب ويمكّن من فهم هويتنا وقدراتنا وقيمنا ويساعدنا على تقدير التنوع الموجود في عالمنا، وهذه هي الوظيفة البدائية التي تركز عليها الكاتبة أميرة داود في روايتها التحررية «ليلة واحدة في قصر كليوباترا»، من خلال التركيز على الحواجز النفسية وتوازن العواطف والمشاعر، واستكشاف للصراعات النفسية التي يمر بها الكثيرين طوال حياتهم وتكون بمثابة ملخص لسنوات خبرتهم.

وقدمت «كمال»، للحضور الكاتبة أميرة داوود أخصائية العلاج الشعوري والعلاج بالطاقة الحيوية، وتحدثت عن مدى اهتمام الكاتبة بمجال الصحة النفسية، واهتمامها بالطاقة الحيوية وقوة الاستشفاء الذاتي لجسم الإنسان، من خلال نجاحها في أكثر من 700 جلسة علاج عاطفي ناجحة، وتقديم ورش عمل متعددة حول المخاوف والعلاقات وتأثير الشفاء، ومساعدة عدد كبير من الناس من خلال رصد الطاقة السلبية التي تصدر من الجسد مع القدرة على تصحيحها و تحويلها الى طاقة ايجابية، وساعدت تجاربها وخبراتها الرائعة في هذا المجال العديد من المرضى على النمو عقليًا وعاطفيًا من خلال التعرف على قيمهم وأدوارهم الفردية في الحياة.

وتحدثت الكاتبة أميرة داوود عن كتابها الذي يناقش إدراكنا بقدراتنا وقيمنا والوعي بحدودنا النفسية وإقصاء المشتتات وكيفية الارتقاء بأنفسنا لتحقيق الاتزان والسعادة في حياتنا وتقديم النفع لكل من حولنا بشكل أكثر فاعلية.

كما استخدمت الكاتبة شخصية كليوباترا كرمز للمرأة المصرية القوية التي تواجه تحديات المجتمع والتي تحارب مخاوفها، وتحقق ذاتها، واتزانها النفسي، والثقة بالنفس، وانعكاس ذلك على نجاحها في دعم الأسرة والمجتمع، ويأتي ذلك وتماشيا مع ما تلقاه المرأة من دعم القيادة السياسية باعتبارها نصف المجتمع وتفعيلا لدورها في التنمية المجتمعية، وتولي المناصب القيادية.

وعبرت أميرة داوود عن سعادتها بالمشاركة في اللقاء الثقافي الذي نظمه المكتب الثقافي المصري بلندن لتوقيع كتابها، كما أشادت بالترتيب وتنظيم اللقاء الذي أدارته وأشرفت عليه الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا، وأيضًا بمشاركة الحضور للمناقشات التي دارت حول الكتاب.