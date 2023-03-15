«التحليل الاجتماعي والفلسفي لظاهرة الإلحاد».. ندوة في جامعة القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة «التحليل الاجتماعي والفلسفي لظاهرة الإلحاد»، والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ومقررها الدكتور أحمد مجدي حجازي وذلك بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة، يوم الثلاثاء 21 مارس المقبل.

ويشارك بالندوة الدكتور عمرو عبد المنعم محمود شريف أستاذ ورئيس اقسام الجراحة الأسبق بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتورة فاطمة إسماعيل محمد إسماعيل، أستاذ فلسفة العلوم بكلية البنات جامعة عين شمس.

قرارات جديدة للمجلس الأعلى للثقافة

وكان المجلس الأعلى للثقافة، عقد مؤخرا اجتماعه الـ 68 برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأمين عام المجلس وأعضاء المجلس وقيادات وزارة الثقافة.

قواعد جديدة لجوائز الدولة

وتم الموافقة على وضع مدة بينية قدرها 3 سنوات، تفصل ما بين حصول الفائز على إحدى جوائز الدولة، والموافقة على قبول ترشحه أو تقدمه لإحدى جوائز الدولة مرة أخرى، فضلا عن إضافة بعض الجهات والمؤسسات العربية، التي يكون من حقها الترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب، وذلك لتوسيع دائرة انتشارها عربيا.