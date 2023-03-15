بدء فعاليات مشروع مبادرة «100 مليون شجرة» في كفر الشيخ

شهد مركز شباب قرية شباس الشهداء، التابع لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، زراعة 1000شجرة مثمرة، وذلك داخل حرم ملعب مركز الشباب والحديقة التابعة له، ويأتي وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، بمشاركة نائب رئيس المدينة وليد فلفل ، ورئيس قرية شباس الشهداء خلال زراعة الأشجار.

جاء ذلك بحضور طه سعد رجب رئيس مجلس الادارة ، مدير المركز القفاص تحت اشراف مدير ادارة الشباب والرياضة بدسوق الاستاذ محمد انور مرسى.

أشجار مثمرة بكل ربوع المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، قد أعلن، عبر بيان عن وصول 225 ألف شجرة، لتوزيعها على مراكز المحافظة والمديريات الخدمية لزراعتها ،فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة" 100 مليون شجرة" ، والمبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر".

أنواع الأشجار المثمرة

وأضاف رئيس مدينة دسوق، عبر بيان، بأنه قد تم توريد حصة المركز من الاشجار المثمرة "رمان، كاربس ، كازورينا ، يوسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج، " لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بنطاق المركز والمدينة والقرى التابعة تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والاحياء ،ومسئولى إدارات التشجير

ومن جانبه أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى ، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.