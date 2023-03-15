«الإفتاء» تعلن خطة شهر رمضان 2023 وتستعين بأدعية «الشعراوي» ضمن 27 فاعلية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، خطتها خلال شهر رمضان المبارك 2023 والتي شملت 27 بندا استعانت فيها بأدعية بصوت الشيخ محمد متولي الشعراوي، فضلا عن فتاوى وأدعية وبرامج وبث مباشر لصلاة التهجد والتراويح خلال شهر الصيام عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

خطة الإفتاء في رمضان 2023

وقالت دار الإفتاء عن خطتها في شهر رمضان 2023 إنها ستكون رفيقا للصائمين وستقوم بتقديم الكثير من المعلومات والفتاوى والأدعية عبر صفحتها الرسمية، وتابعت: «انتظرونا في شهر الخير شهر رمضان الكريم مع طاقة متميزة من الروحانيات وما يُعينك على الطاعة مع دار الخير».

وتضمنت خطة الإفتاء في رمضان 2023 27 بندا جاءت كالتالي:

1. بيان كيفية استقبال شهر رمضان وإظهار الفرح به، لأنه شعيرة من شعائر الله.

2. نشر بوست يوميا لأحكام وفتاوى الصيام.

3. الأسرة المسلمة في رمضان.

4. الصغار في رمضان.

5. ربات البيوت في رمضان.

6. رسالة نور (رسالة يومية).

7. فتاوى المرضى.

8. فتاوى المرأة.

9. بث قرآن الفجر.

10. بث قرآن المغرب.

11. التذكير بأفضل الأدعية والتهجد في وقت السَحَر.

12. التذكير يوميًا بأفضل الأعمال في رمضان.

13. نشر مواعيد الصلاة.

14. بوست لأفضل الأدعية قبل أذان المغرب.

15. نشر فيديوهات قصيره الخاصة بالصيام.

16. جرافيك بمبطلات الصيام «المفطرات».

17. جرافيك بالأعمال المستحبة في رمضان.

18. التذكير يوميًا بفضل إفطار الصائمين.

19. نشر التاريخ يوميا على الصفحة.

20. التحدث عن فضل الصدقات في هذا الشهر.

21. التحدث عن فضل كظم الغيظ أو أي عمل من أعمال البر ومضاعفة الحسنات في هذا الشهر الفضيل.

22. فضل صلاة التراويح.

23. منشورات عن العادات المتعلقة بهذا الشهر هل هي بدعة أم لا؟ الفوانيس والزينة وغيرها.

24. منشورات عن صلاة التهجد.

25. حياة سيدنا النبي في رمضان.

26. أدعية بصوت فضيلة المفتي.

27. أدعية بصوت الشيخ الشعراوي.