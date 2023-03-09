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عاجل.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2023 الثلاثاء 21 مارس

كتب:

يسرا البسيوني
05:50 م | الخميس 09 مارس 2023
دار الافتاء المصرية

دار الافتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر مضان المبارك، الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023.

استطلاع هلال شهر رمضان 

وقالت الدار في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21-3-2023».

الحسابات الفلكية

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس «يوم لرؤية».

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بقلم يسرا البسيوني