«الخارجية»: «يوم الدبلوماسية المصرية» تقدير وعرفان لجهود أبناء الوزارة

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، اليوم، إنّ يوم الدبلوماسية المصرية بمثابة يوم التقدير والعرفان للجهود والتضحيات التي يبذلها أعضاء السلك الدبلوماسي المصري.

يوم الدبلوماسية المصرية

واحتفلت وزارة الخارجية مساء أمس، بيوم الدبلوماسية المصرية الذي يواكب 15 مارس من كل عام، حيث جرى تنظيم احتفالية بمقر النادي الدبلوماسي بالقاهرة بحضور وزير الخارجية، وعدد من الوزراء، ووزراء الخارجية السابقين، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي المصري والأجنبي والبرلمانيين والإعلاميين ورموز الفكر والأكاديميين.

وقال المتحدث - في بيان صحفي - إنّ الاحتفالية تعد مناسبة سنوية للقاء الأجيال المتعاقبة من أبناء وزارة الخارجية، الذين أمضوا عقودا طويلة في العمل بالسلك الدبلوماسي، مع أقرانهم من الدبلوماسيين الذين مازالوا في فترة خدمتهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنّ احتفالية هذا العام تم تخصيصها للاحتفاء ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، والإعراب عن التقدير لما يبذله أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين خارج الوطن من جهود للحفاظ على المصالح المصرية وحماية مقدرات الوطن، ما استدعى تنظيم الحفل في صورة هجينة تسمح بمشاركة سفارات وقنصليات مصر في الخارج افتراضيا عبر شبكة الفيديوكونفرانس.

الخارجية المصرية تعد من أعرق المدارس الدبلوماسية على مستوى العالم

ونوه المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأنّ وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الحفل، أشار فيها إلى اعتزاز وزارة الخارجية بأن يتمثل عيدها في مناسبة وطنية مهمة في تاريخ الوطن، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى إصدار إعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922 في أعقاب تصريح 28 فبراير الذي أنهى الحماية الأجنبية على البلاد، وهو ما استعادت مصر بعده حقها في تمثيل نفسها بنفسها وتم إعادة العمل بوزارة الخارجية بعد تعليق العمل بها إثر فرض الحماية الأجنبية.

وأكد الوزير، أنّ وزارة الخارجية المصرية، من أعرق المدارس الدبلوماسية على مستوى العالم، لما هو مشهود لها من كفاءة ومهنية ترسخت على مدار عقود، مبرزا إدراك الوزارة وأعضائها لحجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم، وهو ما تعمل معه منظومة وزارة الخارجية في الداخل والخارج بشكل متجانس وفي تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لضمان صياغة وتنفيذ سياسة خارجية قادرة على الحفاظ على مصالح الوطن.

واختتم وزير الخارجية كلمته، بتأكيد تجديد أعضاء وزارة الخارجية للعهد الذي أقسموا عليه لحماية أمن مصر ومصالحها العليا ورعاية أبنائها في الخارج.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن عمل ودور بعثات مصر في الخارج، حيث سلّط الضوء على الجهود التي تبذلها البعثات المصرية حول العالم في تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول من خلال التحرك مع مختلف الدوائر بها وشبكة العلاقات القوية التي تكونها هناك، ومتابعة القضايا السياسية ذات الأولوية على الساحتين السياسية والإقليمية وفقا لدوائر واهتمامات السياسة الخارجية المصرية.

وأبرز الفيلم دور بعثات مصر القنصلية في رعاية المصريين بالخارج، من خلال التواصل المستمر معهم وتقديم الخدمات القنصلية لهم، والتأكد من صون حقوقهم وتمكينهم من حقوقهم الدستورية عبر تنظيم مشاركتهم الاستحقاقات الانتخابية في الخارج، إلى جانب الجهود التي تبذلها البعثات في إطار الدبلوماسية الاقتصادية لدعم مسيرة التنمية الوطنية، وجهودها للترويج الثقافي لمصر وتعزيز مكانتها الحضارية.

تكريم اسم مجموعة من السفراء الراحلين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الحفل شهد تكريم وزير الخارجية، اسم مجموعة من السفراء الراحلين الذين توفاهم الله أثناء خدمتهم بوزارة الخارجية، إلى جانب تكريم السفراء الذين تم إحالتهم للتقاعد خلال العام الماضي، كما جرى تكريم مجموعة من الدبلوماسيين أعضاء الوزارة من مختلف الدرجات، تقديرا لجهودهم في أداء المهام المنوطة بهم وانضباطهم الوظيفي.