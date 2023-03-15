المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط: محفزات مادية للأسر الملتزمة بضوابط الإنجاب

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن برنامج الحوافز المادية جزء من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف رفع خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني حتى يشعر المواطن المصري بعوائد التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.

ضبط معدلات النمو السكاني

وأضافت «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة يقوم بضبط معدلات النمو السكاني وليس خفضه، من خلال عدة محاور وحزمة كبيرة للغاية من المحفزات، أهمها: وجود جزء يتعلق بالتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وتدريبات فضلا عن الشمول والتثقيف المالي، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات، مشيرة إلى أن هناك بعد صحي وخدمي من خلال توفير طبيبات في الأماكن النائية المحرومة من الخدمات في الريف والقرى، علاوة على توفير وحدات صحية وعيادات وحاضنات للأطفال لكي تسطيع المرأة مواصلة أعمالها، وبالتالي رفع مستوى معيشة الأُسرة.

مكافأة مادية للأُسر الملتزمة

وتابعت مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، أنه سيتم صرف حوافز مادية للأُسر التي تلتزم بالضوابط المتعلقة بإنجاب حد أقصى طفلين، مع الحرص على إدخال أطفالهم المدارس وعدم تسربهم من التعليم، إذ أن الهدف الرئيسي هو الارتقاء بالخصائص السكانية وليس ضبط معدلات النمو السكاني فقط.