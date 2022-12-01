خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: مصر الـ14 عالميا في معدلات النمو السكاني

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن مصر الأولى عربيًا والثالثة إفريقيا والـ 14 عالميًا في معدلات النمو السكاني.

معدلات النمو السكاني في مصر ما بين 2.5 لـ2.6% سنويا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن معدلات النمو السكاني في مصر ما بين 2.5 لـ2.6% سنويا أي ما يقرب 2.6 مليون مواطن مصري يتم زيادتهم سنويا تقريبا، وهو عدد مبالغ فيه بالنسبة لدولة نامية مثل الدولة المصرية، وربما تكون هناك جهود وعبء تتحمله الدولة والمواطن المصري نتيجة الزيادة السكانية.

زيادة حجم الاستثمارات

وتابع: «إذا تحدثنا عن الدولة فمعنى ذلك زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية والصحة والتعليم والمواصلات والنقل والطرق والبناء، والإسكان داخل الدولة وزيادة معدلاته، كما تواجه الدولة زيادة معدلات بطالة وتشغيل ولا بد من زيادة حجم الاستثمارات بشكل كبير، كما تتحمل الدولة أعباء كبيرة نتيجة الزيادة السكانية، وهذه الزيادة تعني تحمل الدولة والموازنة العامة المصرية أعباء مالية جديدة في ظل أن الموارد الموجودة لدى الدولة محدودة».