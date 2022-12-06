لجنة تحديث الري: أراضي الدلتا مهددة بسبب النمو السكاني والتعديات

قال الدكتور علي إسماعيل عضو لجنة تحديث الري، المشكلة من وزارتي الري والزراعة، إنّ الشعب المصري يعيش على 6% من مساحة الدولة المصرية، وهناك ضغوط كبيرة على الدلتا، إذ أن نسبة النمو السكاني تبلغ 2.5%، وهو ما أدى إلى استقطاع جزء كبير من أراضي الدلتا، بخلاف ما كان يتم من تعدٍ صريح على أراضي الدلتا.

هناك مشروعات كانت متوقفة تماما مثل مشروع توشكى

وأضاف إسماعيل خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «صدر قانون جديد من مجلس النواب يجرم التعدي على الأرض الزراعية، والدولة لم تقف عند هذا الحد، كنا نحلم باستصلاح مليون فدان، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتطلع إلى استصلاح 4 ملايين فدان بخلاف أن هناك مشروعات كانت متوقفة تماما مثل مشروع توشكى ومشروع تنمية شمال سيناء وسيتم استصلاحهما، وهو ما يعني أن الدولة المصرية ستقوم باستصلاح نحو 6 ملايين فدان».

استصلاح الأراضي والمشروعات القومية

وتابع عضو لجنة تحديث الري: «لولا استصلاح الأراضي والمشروعات القومية كنا هنبقى فين؟! الزيادة السكانية تشكل ضغطا كبيرا على الدولة المصرية»، مشددًا على أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة مع أجهزة الدولة المختلفة مثل القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري.

نفقد 30 ألف فدان أرض زراعية سنويا

وتابع: «كنا نفقد 30 ألف فدان أرض زراعية سنويا، وهذا الأمر توقف تماما خلال آخر عامين بفضل سن التشريعات ومتابعة التنفيذ، وهناك مشروعات أخرى تم البدء في تنفيذها مثل الأحوزة العمرانية وتحديث الري، كما تتجه الدولة لدعم الريف المصري، لأن التوسع الأفقي بالقرى لم يعد مقبولا، لأن استقطاع الفدان الزراعي الواحد يؤدي إلى حرمان 15 مواطن من غذائه».