ضبط شخص بتهمة النصب على أهالي الغربية بحجة توظيف أموالهم في تجارة الملابس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين، مقيمان بمحافظة الغربية لتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهما بزعم توظيفها واستثمارها لهما في مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتورط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفني، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.