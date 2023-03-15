ضبط حشيش بـ105 آلاف جنيه مع مسجل خطر في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 105 آلاف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.