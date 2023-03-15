رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط حشيش بـ105 آلاف جنيه مع مسجل خطر في القليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:26 م | الأربعاء 15 مارس 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 105 آلاف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

الداخلية: تحرير 291 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق في 24 ساعة

«الداخلية» تطلق قافلة خدمية وإنسانية لتوفير أغذية وسلع لأبناء شمال سيناء

«الداخلية» تطلق قافلة خدمية لتوفير المستلزمات الغذائية في شمال سيناء

«الداخلية»: تحرير 294 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق في 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع