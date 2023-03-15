إعصار فريدي أودى بحياة 200 شخص وتوقعات بارتفاع أعداد الضحايا.. «فيديو»

ارتفع عدد ضحايا إعصار فريدي الذي استمر لفترة طويلة بشكل غير معتاد في مالاوي وموزمبيق إلى أكثر من 200 شخص.

ومنذ مساء الجمعة الماضية، تسبب إعصار فريدي في دمار كبير جنوب شرق أفريقيا وذلك للمرة الثانية خلال شهر، كما تضررت موزمبيق المجاورة وجزيرة مدغشقر.

إعصار فريدي.. وقوع مزيد من الضحايا

وأعرب رجال الإنقاذ عن خشيتهم من وقوع المزيد من الضحايا إثر إعصار فريدي المدمر وذلك وفقاً لما ذكرت قناة «فرانس إنفو تي في»، الإخبارية.

The eye of tropical cyclone #Freddy - captured live from the @Space_Station at 11:31 UTC today over the Indian Ocean to the east of Madagascar. Expected to make landfall there on Tuesday, Feb 21

Equivalent to a category 4 hurricane and getting stronger.

Feb 17, 2023 @WMO pic.twitter.com/q55IHD36qh — ISS Above (@ISSAboveYou) February 17, 2023

تخوفات من قوة الأعاصير

وأوضح خبراء في مجال البيئة أن التغيرات الخطيرة الحاصلة في قوة ومدى الأعاصير التي تضرب دول شرق أفريقيا، ومنها مدغشقر، تنذر بتوحش الظواهر الطبيعية تسبب بها التغيرات المناخية، ووفقاً لتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من نصف مليون شخص معرضون للتضرر من الإعصار في موزمبيق هذه المرة.

وتضرر بالفعل أكثر من 171 ألف شخص بعد أن اجتاح الإعصار ذاته جنوب موزمبيق، فبراير الماضي، وأودى بحياة 27 شخصا في موزمبيق ومدغشقر، ونوه معهد موزمبيق الوطني لإدارة الكوارث إلى أن تداعيات وصول العاصفة مرة ثانية إلى اليابسة في البلاد كانت أسوأ من المتوقع.

وأوضحت مديرة المعهد لويزا ميك بأن عدد الأشخاص المتضررين من إعصار فريدي يتجاوز التوقعات، منوهة إلى أن العاصفة ضربت مناطق كان من المفترض أنها آمنة

يشار إلى أن إعصار فريدي الذي يتجه ليصبح الإعصار الأطول مدة في التاريخ، ضرب جنوب القارة الإفريقية نهاية الأسبوع للمرة الثانية خلال أسابيع، بعدما ضرب المنطقة مرة أولى أواخر فبراير الماضي.