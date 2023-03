إعصار فريدي أودى بحياة 200 شخص وتوقعات بارتفاع أعداد الضحايا.. «فيديو»

ارتفع عدد ضحايا إعصار فريدي الذي استمر لفترة طويلة بشكل غير معتاد في مالاوي وموزمبيق إلى أكثر من 200 شخص.

ومنذ مساء الجمعة الماضية، تسبب إعصار فريدي في دمار كبير جنوب شرق أفريقيا وذلك للمرة الثانية خلال شهر، كما تضررت موزمبيق المجاورة وجزيرة مدغشقر.

وأعرب رجال الإنقاذ عن خشيتهم من وقوع المزيد من الضحايا إثر إعصار فريدي المدمر وذلك وفقاً لما ذكرت قناة «فرانس إنفو تي في»، الإخبارية.

The eye of tropical cyclone #Freddy - captured live from the @Space_Station at 11:31 UTC today over the Indian Ocean to the east of Madagascar. Expected to make landfall there on Tuesday, Feb 21

Equivalent to a category 4 hurricane and getting stronger.

Feb 17, 2023 @WMO pic.twitter.com/q55IHD36qh