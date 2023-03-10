إعصار فريدي يحطم الرقم القياسي بالاستمرار لمدة 33 يوما متواصلة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن إعصار فريدي الذي بدأ رحلته الخطيرة يوم 6 فبراير الماضي، حطم الرقم القياسي، لأطول إعصار استوائي في المدة، إذ أن أطول إعصار سابق هو «جون» الذي استمر 31 يومًا في عام 1994.

إعصار فريدي يستمر رحلته الخطيرة والمذهلة

من جانبه، قال الناطق باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة كلير نوليس، إن إعصار فريدي نشأ قبالة الساحل الأسترالي الشمالي فوق موزمبيق وزيمبابوي في المرة الأولى، وفي الوقت الحالي تستمر رحلتها المذهلة والخطيرة.

واستمر إعصار فريدي منذ 33 يوماً، ولم يصدر تقييم بكل البيانات التي حصلت بسببه، ولكن بمجرد أن يتلاشى ستقوم لجنة خبراء المناخ التابعة للمنظمة بتسجيل كل البيانات والأضرار، لكن العملية ذلك ستستغرق أشهر.

50 مليون يورو مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه خصص تمويلا جديدا بقيمة 50 مليون يورو كمساعدات إنسانية لمنطقة جنوب إفريقيا والحيط الهندي، تساعد في مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وخصصت الأموال، كالتالي: 13.3 مليون يورو إلى مدغشقر، و25 مليون يور إلى موزبيق، و7.4 مليون يورو لزيمبابوي، و4.3 مليون يورو لملاوي وليسوتو ومشاريع إقليمية أخرى، و100 ألف يورو كتمويل إنساني طارئ لمساعدة الأشخاص الأكثر تضرراً.