إعصار يضرب موزمبيق للمرة الثانية خلال شهر واحد

تعرضت دولة موزمبيق شرق القارة الإفريقية إلى إعصار فريدي القوي بعد أن وصل للمرة الثانية في شهر واحد، مسجلا أرقاما قياسية جديدة في ظل قوة العواصف المدارية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

المتضررون من الإعصار

ووقع الضرر على أكثر من 170 ألف شخص بعد وقوع الإعصار جنوب دولة موزمبيق، الشهر الماضي، وتوفي نتيجة ذلك 27 شخصا في دولتي موزمبيق ومدغشقر، في الوقت الذي أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أنّ أكثر من نصف مليون شخص معرضون لخطر بسبب هذا الإعصار في المرة الحالية.

بيانات مهمة

وكشفت بيانات عبر الأقمار الصناعية، أن الإعصار يتحرك في طريقة تجاه الطرف الجنوبى لمالاوى المجاورة بعد مروره على مدينة كويليمانى الساحلية، في الوقت الذي وانقطعت الاتصالات والتيار الكهربائي عن كويليماني.