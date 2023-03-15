محافظة المنوفية: إزالة فورية لـ129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز والمدن في محافظة المنوفية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة.

وجرى تنفيذ الإزالة الفورية لـ129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية 2 فدان و20 قيراطا و3 أسهم، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس الجاري.

استرداد أراضي الدولة

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واستمرارا لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن استرداد أراضي الدولة، ومواصلة الجهود للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وتنوعت تلك الإزالات ما بين 6 حالات تعدٍ بمركز شبين الكوم، على مساحة قيراطين و23 سهما، و5 حالات بأشمون بمساحة قيراطين و5 أسهم، فضلا عن إزالة حالتين تعدٍ بمركز الباجور، على مساحة قيراط و14 سهما، و12 حالة بمنوف بمساحة 3 قراريط و10 أسهم.

كما جرى إزالة 30 حالة ببركة السبع، بمساحة 18 قيراطا و4 أسهم، و31 حالة بمركز قويسنا، على مساحة تزيد عن 14 قيراطا، وفي مركز الشهداء جرى إزالة 37 حالة، بمساحة إجمالية 23 قيراطا و14 سهما، و 6 حالات إصلاح بمساحة قيراطين و4 أسهم، وجاء ذلك وفقا لتقرير إدارة حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة في المحافظة.

محافظ المنوفية يشدد على التعامل الفوري مع حالات التعدي

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، باستمرار المتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعد يجرى رصدها، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.