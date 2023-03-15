طلاب جامعة المنوفية يزورون المعهد القومي للأورام الجديد 500/500

نظمت جامعة المنوفية، زيارة إلى المعهد القومي للأورام الجديد 500/500 بالشيخ زايد، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

مشاركة الطلاب في زيارة مستشفى 500/500

وتضمنت الزيارة مشاركة 50 طالبا وطالبة من كليات الطب البشري وطب أسنان والصيدلة والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم.

ورافق الطلاب أثناء الزيارة، الدكتورة رباب مبروك، عميد كلية طب أسنان، والدكتورة داليا محمد أحمد السبعاوي، وكيل كلية الصيدلة، وطارق كمال، مدير إدارة إعداد القادة.

عرض فيلم تسجيلي عن نشأة المعهد

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن نشأة المعهد وتوسعاته ومساحته التي تبلغ 34.5 فدان، ويتكون من مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل لعلاج أنواع الأورام للأعمار كافة بسعة 1020 سريرًا بالقسم الداخلي، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازًا للعلاج الإشعاعي، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة، يضم معامل الأبحاث المعملية التي تغطي كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، كما يشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكًا للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.

وفي نهاية اللقاء، ألقى الحاضرون نيابة عن رئيس جامعة المنوفية، كلمة شكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الزيارو الميدانية، وعلى حسن الاستقبال والتعامل.