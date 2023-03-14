فوز محافظة المنوفية بـ 3 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة التميز الحكومي

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية فوز المحافظة بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي، التي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 م»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمشاركة وفد وزاري إماراتي .

فوز محافظة المنوفية بمسابقة التميز

وأشار محافظ المنوفية إلى تحقيق مركز شبين الكوم المركز الثالث ضمن فئة المراكز، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي المركز الثالث ضمن فئة مدير عام، ومصطفى النجار مدير المكتب الفني للمحافظ المركز الثاني ضمن فئة مدير إدارة بمحافظة المنوفية.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للفائزين ضمن المسابقة لتحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ورفع اسم المحافظة عاليا وأعرب عن سعادته وفخره بنتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز الذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح.

جائزة التميز الحكومي في مصر

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحُتذى بها في المجتمع المصري، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030» للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.