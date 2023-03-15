فائزة بقرعة الحج في المنوفية: «شميت ريحة الكعبة أول ما قدمت وهدعي لمصر»

بكاء الفرح والزغاريد كانا هما السمة الغالبة على فرحة السيدة إيمان أحمد مصيلحي والتي كانت إحدى الفائزات في قرعة الحج 2023 في محافظة المنوفية عن مدينة شبين الكوم، والتي فور سماع اسمها بين الناجحين لم تتوقف أبدا عن الفرحة وانهالت عليها التهاني من جميع الحضور، فضلا عن فرحة خاصة لابنها والذي ظل يبكي حتى خروجه من مكان إجراء القرعة.

السيدة إيمان: كنت بقوله يا رب افتح لي بابك

«الحمد لله، أنا كنت بدعي ربنا وبقوله يا رب افتح لي بابك، وربنا استجاب دعائي»، بهذه الكلمات بدأت السيدة إيمان أحمد مصيلحي حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها سعيدة جدا بفوزها في قرعة الحج 2023 بمحافظة المنوفية، مشيرة إلى أن لم تتقدم في السابق في أي قرعة ولم تذهب للسعودية، وكانت تتمنى زيارة بيت الله الحرام.

السيدة إيمان: كنت حاسة إني أشم رائحة الكعبة

«منذ أن تقدمت لقرعة الحج وأنا حاسة إني أشم رائحة الكعبة»، متابعة أن «سعادتها لن تتوقف أبدا وهدعي لمصر أن يحفظها من كل سوء، ويحفظ شعبها الطيب، وهدعي لكل حبايبي»، مؤكدة أنها كانت تشعر أنها ستحصل على فرصة الحج هذا العام.

وتابعت: «حلمت من كام يوم إني في بيت كبير وكله خُضرة وشكله جميل أوي أوي، وكل غرفة فيه أحسن من اللي قبلها»، مضيفة «كان لدي شعور كبير أن هذا بشارة كبيرة لفوزي بالسفر لحج بيت الحرام هذا العام».