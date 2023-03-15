سفير مصر بروما يبحث مع مدير عام «الفاو» الأزمة العالمية للغذاء

بحث السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، مع شو دونيو، المدير العام للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة «الفاو»، الأزمة العالمية للغذاء وتداعياتها على موجة غلاء المعيشة في العالم بأسره، والتعاون المشترك بين مصر ومنظمة الفاو في ذلك الإطار.

راضي: المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن السفير المصري أوضح أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون المشترك لتطوير سبل مجابهة تحديات الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

‏‎كما أكد بسام راضي خلال اللقاء اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الفاو، خاصة وأن مصر تستضيف المكتب الإقليمي للفاو لإقليم الشرق الأدنى، بالإضافة إلى مكتبها القطري والمنتظر أن يتم انتقالهما إلى مقر المنظمات الدولية العاملة في القاهرة والجاري تشييده على أعلى مستوى بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الفاو عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في إطار عمل المنظمة، مشيداً كذلك باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في مصر.

روما تستضيف مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة

ويأتي لقاء السفير بسام راضي بمدير عام منظمة الفاو السيد شو دونیو في إطار تقديم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو.

يذكر أن روما تستضيف مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة «الفاو / برنامج الغذاء العالمي / صندوق الإيفاد»، ويعد السفير بسام راضي مندوباً دائماً لمصر لدى تلك المنظمات الثلاث.